Дания и Тунис поделили очки на ЧМ-2022 по футболу

Матч Дания - Тунис. Фото: Adam Pretty - FIFA/FIFA via Getty Images

В катарском городе Эр-Райян на стадионе Education City состоялся матч группы D между сборными Дании и Туниса в рамках чемпионата мира-2022 по футболу, передает NUR.KZ.

В первом тайме команды не смогли отметиться голами. Моменты были, однако дело до взятия ворот не дошло. Правда тунисцы огорчили голкипера Дании Каспера Шмейхеля. Иссам Жебали точно пробил, однако мяч не был засчитан.

Во второй половине встречи Дания владела преимуществом. У команды было несколько голевых моментов. Тунис же остро действовал на контратаках.

Датчанин Микель Дамсгор все-таки забил. Однако был зафиксирован оффсайд.

В итоге матч завершился вничью - 0:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998503-daniya-i-tunis-podelili-ochki-na-chm-2022-po-futbolu/