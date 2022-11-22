Месси о поражении от Саудовской Аравии на ЧМ-2022: Нет никаких оправданий

Лионель Месси. Фото: Richard Sellers / Getty Images

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал сенсационное поражение своей команды от Саудовской Аравии на чемпионате мира-2022 в Катаре, пишет .

По словам 35-летнего аргентинского футболиста, его команда сыграла плохо и этому нет никаких оправданий.

"За каких-то пять минут мы растеряли преимущество и проиграли. Мы сыграли плохо, начали делать забросы в штрафную, тем самым усложнив себе задачу. Наши отмененные голы? Я думаю, решения были правильными. Нет никаких оправданий", - заявил Месси.

Напомним, что сегодня на ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины потерпела сенсационное поражение от Саудовской Аравии со счетом 1:2. При этом "бело-голубые" вели в счете, но в начале второго тайма пропустили два гола за пять минут и уступили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998510-messi-o-porazhenii-ot-saudovskoy-aravii-na-chm-2022-net-nikakih-opravdaniy/