США и Уэльс не выявили победителя в матче ЧМ-2022

Сборная США по футболу. Фото: twitter.com/USMNT

На стадионе "Ахмад Бин Али" в Аль-Райяне (Катар) состоялся второй матч группы В между сборными США и Уэльса в рамках чемпионата мира-2022 по футболу, передает NUR.KZ.

На 36-й минуте матча американцы открыли счет в матче - отличился Тимоти Веа с передачи Кристиана Пулишича.

За восемь минут до конца встречи сборная Уэльса сумела спастись от поражения. Пенальти удачно реализовал главная звезда "драконов" Гарет Бэйл.

Таким образом, на чемпионате мира 2022 года в Катаре впервые была зафиксирована ничья.

Ранее в другой игре этой группы сборная Англии разгромила команду Ирана со счетом 6:2.

Теперь в следующем туре группы В США сыграет с Англией, а Уэльс встретится с Ираном.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998356-ssha-i-uels-ne-vyyavili-pobeditelya-v-matche-chm-2022/