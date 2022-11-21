Лионель Месси: Это мой последний шанс осуществить великую мечту

Лионель Месси. Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси рассказал о своей травме и целях на чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Marca.com.

По словам 35-летнего футболиста, он чувствует себя хорошо. Также Лионель заявил, что это последний чемпионат мира с его участием.

"Я чувствую себя хорошо физически. На днях я тренировался индивидуально из-за ушиба, но ничего страшного. Это была мера предосторожности.

Этот чемпионат мира отличается от других, многие команды прилетели сюда неподготовленными.

Чем больше я играю, тем лучше чувствую себя. Это мой последний чемпионат мира и последний шанс осуществить великую мечту", - сказал Месси.

Напомним, что сборная Аргентины на ЧМ-2022 сыграет в группе С вместе с командами Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998331-lionel-messi-eto-moy-posledniy-shans-osuschestvit-velikuyu-mechtu/