Нидерланды обыграли Сенегал в матче ЧМ-2022 по футболу

Матч Сенегал - Нидерланды. Фото: Stuart Franklin/Getty Images

На чемпионате мира-2022 по футболу, который в эти дни проходит на стадионах в Катаре, состоялся матч группы А между сборными Нидерландов и Сенегала, передает NUR.KZ.

Матч прошел в обоюдных атаках. Сенегал был опасен во время контратак. Также он владел преимуществом в количестве ударов в створ. При этом сенегальцам удавалось сдерживать соперников во втором тайме, которые начали его динамичнее и вариативные.

Концовка встречи оставалась за Сенегалом. Однако сотворить первую сенсацию на ЧМ не удалось. Нидерланды смогли реализовать свой момент. Гол в свой актив записал Коди Гакпо. На последних секундах Дави Классен удвоил преимущество.

В итоге матч завершился со счетом 2:0. Нидерланды набрали три очка. Вместе с Эквадором они вышли в лидеры группы А.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998335-niderlandy-obygrali-senegal-v-matche-chm-2022/