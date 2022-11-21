Эквадор победил Катар в матче открытия ЧМ по футболу

Матч Катар - Эквадор. Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

В городе Эль-Хаур на стадионе "Эль-Байт" сборная Эквадора одержала победу над командой Катара в стартовом матче чемпионата мира-2022 по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча представителей группы А завершилась со счетом 2:0 в пользу эквадорцев. Эннер Валенсия отличился уже на третьей минуте, однако взятие ворот было отменено.

Затем Валенсия все-таки стал автором первого гола на ЧМ - он реализовал пенальти на 16 минуте.

Через 15 минут Эннер оформил дубль. Ему ассистировал Анхело Пресидао. Больше обеим командам отметиться голами не удалось - Эквадор записал в свой актив победу.

Добавим, что также в группе А выступают Сенегал и Нидерланды, которые сыграют завтра, 21 ноября.

Врывайтесь в чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998153-ekvador-pobedil-katar-v-matche-otkrytiya-chm-po-futbolu/