Пауло Дибала назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Пауло Дибала. Фото: Marc Atkins/Getty Images

Нападающий сборной Аргентины и итальянской "Ромы" Пауло Дибала назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Football Italia.

При этом 29-летний футболист отметил, что в жизни всегда есть место сюрпризам.

"В составе Аргентины, Германии, Франции и Бразилии есть невероятные футболисты. Но никогда не знаешь, что может случиться на чемпионате мира. Бывают сюрпризы, которые рушат все прогнозы", - заявил Пауло Дибала.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Сборная Аргентины сыграет в одной группе вместе с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Первый матч "бело-голубые" проведут против Саудовской Аравии 22 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997945-paulo-dibala-nazval-favoritov-chm-2022-v-katare/