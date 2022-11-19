Названа самая дорогая сборная на чемпионате мира-2022 в Катаре

Сборная Англии по футболу. Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Стала известна десятка самых дорогих по суммарной стоимости сборных стартующего завтра чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Transfermarkt.

Самой дорогой сборной стала команда Англии. На втором месте расположились бразильцы. Сборная Франции замкнула тройку лучших.

Стоит отметить, что стоимость состава только этих трех сборных превысила одного миллиарда евро.

ТОП-10 дорогих сборных на ЧМ-2022 выглядит следующим образом:

1. Англия (€ 1,26 млрд).

2. Бразилия (€ 1,14 млрд).

3. Франция (€ 1,03 млрд).

4. Португалия (€ 937 млн).

5. Германия (€ 886 млн).

6. Испания (€ 872 млн).

7. Аргентина (€ 645 млн).

8. Нидерланды (€ 587 млн).

9. Бельгия (€ 563 млн).

10. Уругвай (€ 450 млн).

Напомним, что чемпионат мира 2022 года стартует завтра в Катаре и продлится до 18 декабря.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997944-nazvana-samaya-dorogaya-sbornaya-na-chempionate-mira-2022-v-katare/