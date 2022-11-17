Хайме Мунгия: Головкин по-прежнему великий боксер

Хайме Мунгия. Фото: Gettty Images/Tom Hogan / Contributor

Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия заявил о намерении подраться с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает NUR.KZ со ссылкой Boxinscene.com.

По словам мексиканского боксера, Геннадий по-прежнему опасен.

"В последнем бою с Канело Головкин дал понять, что он по-прежнему великий боец. Геннадий показал отличный поединок. Без сомнений, мы бы с ним устроили яркую битву. К тому же, Головкин чемпион в среднем весе, а я хочу биться за титул", - заявил Мунгия.

Напомним, что в последнем бою Геннадий Головкин уступил решением судей мексиканцу Саулю Альваресу.

Хайме Мунгия в профессионалах идет без поражений. Следующий поединок он проведет 19 ноября против аргентинца Гонсало Кории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997554-hayme-mungiya-golovkin-po-prezhnemu-velikiy-bokser/