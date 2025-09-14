Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан стал чемпионом мира 2025 года
Опубликовано:
Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан одержал победу в финале чемпионата мира, который проходит в английском городе Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанский спортсмен в финальном поединке в весовой категории до 55 килограммов боксировал против испанца Рафаэля Лосано Серрано. Схватка за золото мирового первенства завершилась уверенной победой Сабырхана единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0.
Таким образом, для мужской сборной Казахстана это второе золото на чемпионате мира в Ливерпуле. Ранее победителем ЧМ-2025 стал Санжар Ташкенбай.
Напомним, 24-летний Махмуд Сабырхан в 2023 году становился чемпионом мирового первенства от другой международной федерации IBA. Чемпионат планеты в Ливерпуле проводится под эгидой World Boxing, которая курирует олимпийский бокс.
Сегодня в вечерней сессии за золото ЧМ-2025 поборется младший брат Махмуда Торехан. Он выступит в весовой категории до 70 килограммов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2286057-kazahstanskiy-bokser-mahmud-sabyrhan-stal-chempionom-mira-2025-goda/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах