Санжар Ташкенбай принес Казахстану первое золото чемпионата мира по боксу

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай одержал победу в финале чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания), передает NUR.KZ со ссылкой на федерацию бокса.

"Санжар Ташкенбай - двухкратный чемпион мира! Сегодня в финале весовой категории до 50 килограммов он одержал уверенную победу над соперником из Монголии Алдаркхишигом Баттулгой со счетом 5:0", - отмечается в сообщении Казахстанской федерации бокса.

Накануне сообщалось, что Санжар Ташкенбай в наилегчайшей весовой категории до 50 килограммов за выход в финал боксировал против кубинца Алехандро Кларо Физа. Поединок получился упорным и завершился победой казахстанца раздельным решением судей с итоговым счетом 4:1.

