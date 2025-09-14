Санжар Ташкенбай принес Казахстану первое золото чемпионата мира по боксу
Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай одержал победу в финале чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания), передает NUR.KZ со ссылкой на федерацию бокса.
"Санжар Ташкенбай - двухкратный чемпион мира! Сегодня в финале весовой категории до 50 килограммов он одержал уверенную победу над соперником из Монголии Алдаркхишигом Баттулгой со счетом 5:0", - отмечается в сообщении Казахстанской федерации бокса.
Накануне сообщалось, что Санжар Ташкенбай в наилегчайшей весовой категории до 50 килограммов за выход в финал боксировал против кубинца Алехандро Кларо Физа. Поединок получился упорным и завершился победой казахстанца раздельным решением судей с итоговым счетом 4:1.
