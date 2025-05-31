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Боксеров обяжут проходить гендерное тестирование после скандала на Олимпиаде

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Иман Хелиф
Иман Хелиф. Фото: Richard Pelham/Getty Images

World Boxing введет обязательное гендерное тестирование для определения соответствия спортсменов и спортсменок, желающих принять участие в соревнованиях - говорится в заявлении организации, передает NUR.KZ.

Введение обязательного тестирования станет частью новой политики, призванной обеспечить безопасность всех участников и создать равные конкурентные условия для мужчин и женщин.

World Boxing уже уведомил Федерацию бокса Алжира о том, что Иман Хелиф не будет разрешено участвовать в женской категории на Кубке бокса в Эйндховене или любом мероприятии организации, пока спортсменка не пройдет соответствующее тестирование.

"World Boxing уважает достоинство всех людей, и его главным приоритетом является обеспечение безопасности и справедливости соревнований для всех спортсменов. Для этого необходимо, чтобы сохранялись и соблюдались строгие категории, определяемые по половому признаку, и это означает, что Всемирный бокс будет проводить соревнования только для спортсменов, относящихся к категории мужчин или женщин", - говорится в заявлении организации.

Отметим, что 26 февраля этого года Международный олимпийский комитет официально объявил о временном признании международной федерации World Boxing. 

Стоит отметить, что бокс был исключен из программы ОИ-2028. Это было связано с возникшими проблемами вокруг Международной ассоциации бокса (IBA).

На ОИ-2024 в Париже боксерские соревнования проводились под руководством специальной рабочей группы МОК. Теперь руководство возложено на Международную федерацию бокса World Boxing, созданную в 2023 году. На сегодняшний день в нее входят 84 национальные федерации, в том числе казахстанская.

В марте 2025 года бокс вернули в программу Олимпийских игр 2028 года.

Напомним, во время Олимпиады-2024 Хелиф попала в скандал. Широкий резонанс получили рассуждения о том, что она является трансгендерной персоной.

Причиной стала ситуация вокруг отстранения спортсменки от чемпионата мира 2023 года, проводившегося под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). Эта организация в том же году стала первой структурой, которую Международный олимпийский комитет (МОК) лишил своего признания.

По заявлениям IBA, у Хелиф и тайваньской спортсменки Линь Юйтин в ходе ДНК-тестирования были выявлены XY-хромосомы (стандартная мужская комбинация) и повышенный уровень тестостерона (основной мужской половой гормон). С научной точки зрения такие данные не позволяют со стопроцентной гарантией делать вывод о половой принадлежности человека.

МОК допустил обеих атлеток до Олимпиады-2024, назвав проведенные тесты произвольными и незаконными. Глава МОК Томас Бах заявлял, что Хелиф и Юйтин имеют женские документы и много лет соревновались с женщинами. По его словам, нет никаких оснований причислять этих спортсменок к трансгендерной или интерсексуальной категории.

С заявлением выступил даже министр молодежи и спорта Алжира Абдеррахман Хаммад. В социальной сети Х он "решительно осудил необоснованные нападки на спортсменку Иман Хелиф".

Отец олимпийской чемпионки называл обвинения в адрес дочери безнравственными. Он демонстрировал предполагаемое свидетельство о рождении Хелиф, где указан женский пол. Также мужчина показывал детские фото спортсменки.

Сама Хелиф после одной из побед на Играх-2024 заявила, что хочет сказать всему миру, что является женщиной. Она также прямо отрицала трансгендерный переход, который официально запрещен в Алжире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2250930-bokserov-obyazhut-prohodit-gendernoe-testirovanie-posle-skandala-na-olimpiade/