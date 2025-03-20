Бокс официально включили в программу Олимпийских игр — 2028

Международный олимпийский комитет принял окончательное решение о включении бокса в программу Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос‑Анджелесе, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Решение было принято на 144-й сессии МОК, которая проходит в греческом городе Коста-Наварино.

Изначально этот вид спорта был исключен из соревновательной программы Игр-2028, утвержденной в феврале 2022 года. Это было связано с возникшими проблемами вокруг Международной ассоциации бокса (IBA).

После того, как в июне 2023 года МОК окончательно отозвал признание IBA, судьба бокса на Олимпиаде оказалась под вопросом.

На ОИ-2024 в Париже боксерские соревнования проводились под руководством специальной рабочей группы МОК, что подтвердило важность данной дисциплины для олимпийского движения.

На новом этапе развития олимпийского бокса руководство возложено на Международную федерацию бокса World Boxing, созданную в 2023 году. На сегодняшний день в неё входят 84 национальные федерации, в том числе казахстанская. И не так давно организация получила временное признание от МОК, что дает ей право курировать развитие бокса на мировом уровне.

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