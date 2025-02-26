МОК признали World Boxing официальной федерацией бокса

Международный Олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing официальной организацией и передали право курировать бокс на мировом уровне, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

World Boxing выполнил все критерии для официального признания международной федерацией бокса.

- На сегодняшний день в WB входят 78 национальных федераций с пяти континентов, а также четыре континентальные конфедерации.

- 62% боксеров и 58% медалистов Олимпийских игр-2024 в Париже представляют Федерации, входящие в World Boxing.

- Внедрен процесс обеспечения честности в спорте, который использовался во время Олимпиады-2024 под независимым надзором

- World Boxing получил членство в AIMS, одобренное Исполкомом SportAccord и Генеральной ассамблеей AIMS.

- Разработана система управления, включающая Этический кодекс, антикоррупционную политику, политику по конфликту интересов и регламент работы финансового комитета.

- Обеспечены долгосрочные коммерческие соглашения, гарантирующие финансирование на 2025–2028 годы.

- Организация признала юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (CAS).

- Получен статус участника Всемирного антидопингового кодекса (WADA), а контракт с Международным агентством тестирования (ITA) полностью выполнен.

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