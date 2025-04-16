"Оказался человеком чести и слова": Артур Бетербиев — о лишении Дмитрия Бивола чемпионского титула

Российско-канадский профессиональный боксер Артур Бетербиев прокомментировал готовность экс-абсолютного чемпиона Дмитрия Бивола, не смотря на потерю одного титула, провести совместный бой, передает NUR.KZ со ссылкой на "Бокс ТВ".

8 апреля стало известно, что WBC лишили Дмитрия Бивола чемпионского титула в полутяжелом весе в пользу Дэвида Бенавидеса. Организация требовала проведение обязательного боя против мексиканца, но у россиянина в приоритете был завершающий поединок трилогии с Артуром Бетербиевым.

"Бивол оказался человеком слова и чести! Мое уважение к нему! Я считаю, что организация несправедливо поступила по отношению к нему, в нашем противостоянии 1:1. Впереди завершающая глава нашего соперничества. Посмотрим, кто выйдет победителем, бой покажет. Я не хочу оправдываться или принижать его заслуги, он победил во втором бою. Он крутой боксёр, больше мне добавить нечего. Мы оба готовы, поехали!” - заявил Бетербиев.

Напомним, в конце февраля Бивол взял реванш у российско-канадского боксера Артура Бетербиева и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. После поединка победитель заявил о готовности к трилогии со своим соперником.

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