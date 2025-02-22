Бивол победил Бетербиева в реванше и стал новым абсолютным чемпионом мира по боксу

Россиянин Дмитрий Бивол одержал победу над российско-канадским боксером Артуром Бетербиевым в титульном поединке в Эри-Рияде, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир в столице Саудовской Аравии. На кону стоял титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг), который Бетербиев получил в октябре благодаря победе решением большинства судей в первом бою с Биволом.

Поединок-реванш продлился все 12 раундов и вновь получился конкурентным. В концовке Бивол получил сильное рассечение в области левого глаза. В итоге россиянин одержал победу решением большинства судей (114:114, 116:112, 115:113).

Таким образом, 34-летний Бивол стал новым абсолютным чемпионом мира. На его счету теперь 24 победы (12 — нокаутами) при единственном поражении от Бетербиева.

Бывший чемпион уступил впервые на профессиональном ринге. В активе 40-летнего Бетербиева осталась 21 победа (20 — нокаутами).

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