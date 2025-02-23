Абсолютный чемпион Дмитрий Бивол высказался о трилогии с Артуром Бетербиевым

Обладатель всех чемпионских поясов в полутяжелом весе, российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал возможность проведения третьего боя против своего соотечественника Артура Бетербиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Fighttime.ru.

В ночь с 22-го на 23-е февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел реванш в полутяжелом дивизионе, по итогом которого Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом.

Сразу после боя россиянин заявил, что согласен на проведение третьего противостояния и будет ждать

Не проблема вообще, конечно. Если будет предложение о реванше, конечно, надо будет это сделать. Как иначе? По правильному, надо дать реванш Артуру, но это не от меня зависит. Будет ли интересно организовать этот реванш? Если захочет Турки Аль аш-Шейх провести его, то конечно, я согласен, - заявил Бивол.

Отметим, на счету нового абсолютного чемпиона теперь 24 победы (12 — нокаутами) при единственном поражении от Бетербиева, в предыдущем бое.

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