Дмитрий Бивол лишился титула чемпиона мира WBC

Россиянин Дмитрий Бивол отказался от титула WBC в полутяжелом весе, и этим поясом теперь владеет американец Дэвид Бенавидес, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Об этом сообщил глава WBC Маурисио Сулейман.

"Я только что получил холодное и безличное уведомление от адвоката Дмитрия Бивола, с аргументами, которые настолько нелепы... Я предпочел бы не обсуждать сам факт информирования WBC о том, что Дмитрий Бивол решил отказаться от своего титула чемпиона WBC в полутяжелом весе.

Мы желаем Биволу успехов и настоящим утверждаем Дэвида Бенавидеса чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе", — сообщил Сулейман изданию.

Напомним, в конце февраля Бивол взял реванш у российско-канадского боксера Артура Бетербиева и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. После поединка победитель заявил о готовности к трилогии со своим соперником.

Однако в WBC постановили, что Бивол должен провести защиту против американца Дэвида Бенавидеса, который ранее в феврале одолел кубинца Дэвида Морреля, защитил временный пояс WBC и титул WBA (Regular). Представитель США стал обязательным претендентом по линии обеих организаций.

Сам Бивол и его команда заявляли, что для них в приоритете третий бой с Бетербиевым.

Добавим, на счету 34-летнего Бивола 24 победы (12 — нокаутами) при единственном поражении от Бетербиева. Он владеет титулами WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе.

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