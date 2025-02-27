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Бивола обязали провести следующий бой не с Бетербиевым

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Российский боксер Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) в релизе на официальном сайте назвал следующего обязательного соперника для россиянина Дмитрия Бивола, передает NUR.KZ.

На прошлой неделе Бивол взял реванш у российско-канадского боксера Артура Бетербиева и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. После поединка победитель заявил о готовности к трилогии со своим соперником.

Однако в WBC постановили, что Бивол должен провести защиту против американца Дэвида Бенавидеса, который ранее в феврале одолел кубинца Дэвида Морреля, защитил временный пояс WBC и титул WBA (Regular). Представитель США стал обязательным претендентом по линии обеих организаций.

На данный момент неизвестно, в какие сроки может быть организован бой между Биволом и Бенавидесом. Если россиянин не будет защищать титул WBC, то лишится его, а также звания абсолютного чемпиона мира.

Напомним, ранее обязательным претендентом на пояс этой же организации в среднем весе стал казахстанец Мейирим Нурсултанов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2224262-bivola-obyazali-provesti-sleduyushchiy-boy-ne-s-beterbievym/