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"Тоже считаешь себя королем?": Алимханулы обратился к Канело

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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы, защитивший в Астане пояса чемпиона мира по версиям WBO и IBF, обратился к Саулю Альваресу, передает NUR.KZ.

После триумфального возвращения на ринг Алимханулы опубликовал в соцсети Х пост, адресованный мексиканскому боксеру Саулю Альваресу, известному как Канело.

"Канело! Где ты? Я король среднего веса! Ты тоже считаешь себя королем! Давай покажем миру бой двух королей!" - написал казахстанец.

К посту Алимханулы прикрепил видео с нокаутом с последнего боя.

Напомним, в субботу, 5 апреля, в Астане прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой казахстанца Жанибека Алимханулы против французско-конголезского претендента Анауэля Нгамиссенге.

Поединок завершился досрочно, Qazaq style нокаутировал соперника в пятом раунде.

После боя Алимханулы опубликовал в своей социальной сети X видео нокаута и оставил интригующую подпись: "Вы все знаете, кто следующий!".

Добавим, что Алимханулы уже не первый раз пытается вызвать на бой Канело. Осенью он также призывал мексиканца провести поединок.

Сейчас Канело владеет поясами WBA, WBC и WBO. На профессиональном ринге 34-летний мексиканец одержал 62 победы (39 — нокаутами) при двух поражениях и двух ничьих.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2233605-tozhe-schitaesh-sebya-korolem-alimhanuly-obratilsya-k-kanelo/