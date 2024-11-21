Жанибек Алимханулы обратился к Канело с предложением о титульном бое

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем дивизионе Жанибек Алимханулы бросил вызов обладателю титулов в суперсредней весовой категории мексиканцу Саулю Канело Альваресу, передает NUR.KZ.

Непобежденный казахстанский боксер обратился к мексиканцу и предложил провести бой в феврале следующего года.

«Я думаю, что только у „Канело“ хватит смелости сразиться со мной! „Канело“, давай подеремся в феврале! Чемпионы в моем дивизионе боятся драться! Давай покажем миру хороший бокс!», — обратился он к Альваресу в социальной сети X.

Напомним, в последний раз Алимханулы выходил на профессиональный ринг в октябре этого года. В титульном поединке он успешно защитил пояса против новозеландца Андрея Михайловича.

После этого, «Qazaq style» бросал вызовы обладателю пояса WBС доминиканцу Карлосу Адамесу, а также претенденту по линии WBO Хамзе Ширазу.

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