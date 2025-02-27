Казахстанский боксер может провести бой за чемпионский титул в весе Алимханулы

Всемирный боксерский совет (WBC) официально обязал чемпиона мира в среднем весе, доминиканца Карлоса Адамеса провести защиту титула против казахстанца Мейирима Нурсултанова, передает NUR.KZ со ссылкой на ESPN.

По информации журналиста ESPN Сальвадора Родригеса WBC объявили обязательную защиту чемпионского пояса Адамеса против третьего номера рейтинга, казахстанца Мейирима Нурсултанова. В какие сроки должен состояться их бой пока неизвестно.

В минувший уикенд Карлос Адамес провел бой с британцем Хамзой Ширазом. Поединок завершился ничьей, при этом чемпионский пояс остался у доминиканца. До боя Адамес - Шираз WBC постановил, что победитель этого противостояния должен будет сразиться с Нурсултановым.

Отметим, двумя другими титулами в среднем весе по версиям IBF и WBO владеет Жанибек Алимханулы, который проведет следующий бой 5 апреля в Астане против француза Анауэля Нгамиссенге.

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