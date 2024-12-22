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"Дядя Фрэнк слепой": Усик назвал промоутера Фьюри сумасшедшим человеком

Опубликовано:

Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Боксер Александр Усик отреагировал на высказывания Фрэнка Уоррена о судействе в реванше между украинцем и британцем Тайсоном Фьюри, передает корреспондент NUR.KZ.

Титульный поединок спортсменов прошел в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. По их итогам все три арбитра признали Усика сильнейшим со счетом 116-112.

После боя Уоррен, представляющий интересы Фьюри, в интервью на ринге не согласился с тем, что британцу отдали только четыре раунда. Промоутер назвал работу судей безумием и нонсенсом.

Сам Фьюри заявил, что был уверен в том, что опередил Усика как минимум на три раунда. Британец назвал победу соперника рождественским подарком от судей.

"Думаю, дядя Фрэнк слепой, — ответил Усик на пресс-конференции. — Если Тайсон сказал, что это рождественский подарок, окей. Спасибо богу, не Тайсону. Спасибо моим тренерам, моей команде. Фрэнк — сумасшедший человек. Это мое мнение. Но окей, нет проблем. Я выиграл".

Также украинец рассказал о дальнейших планах. Ожидается, что его следующим соперником может стать британец Даниэль Дюбуа, который бросил вызов Усику на ринге.

"Мой следующий шаг — отдых. Моя жена сегодня прислала мне видео, где дочь говорит: "Папа, папа". Мой дочери Марии 10,5 месяца. Я видел ее максимум два месяца. Сейчас я хочу вернуться домой, отдохнуть, выключить телефон и закрыться в моем доме. Сесть и смотреть, как растет дерево. Не думать о боксе, Дюбуа, Фьюри. Только отдыхать и играть с моими детьми", — сказал Усик.

Напомним, украинец за реванш с Фьюри, по информации СМИ, заработал больше, чем за всю карьеру ранее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2203331-dyadya-frenk-slepoy-usik-nazval-promoutera-fyuri-sumasshedshim-chelovekom/

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