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Фьюри резко отреагировал на решение судей в реванше с Усиком

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Британский боксер Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри выразил несогласие с результатом второго поединка с украинцем Александром Усиком, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky Sports Boxing.

Реванш спортсменов прошел в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. Все три арбитра признали Усика сильнейшим со счетом 116-112.

Фьюри не стал давать интервью на ринге и быстро ушел в подтрибунное помещение. Там его встретила съемочная группа, которой он кратко выразил свое мнение.

"Клянусь богом, я думал, что выиграл [с перевесом] как минимум в три раунда", — сказал Фьюри.

Сам Усик на ринге получил вопрос о решении судей и ответил, что его не его работа, ведь он спортсмен. Кроме того, чемпион мира посвятил победу своей матери и матерям Украины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2203257-fyuri-rezko-otreagiroval-na-reshenie-sudey-v-revanshe-s-usikom/

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