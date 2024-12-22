"Безумие": промоутер Фьюри раскритиковал судей реванша с Усиком

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Тайсона Фьюри, резко отреагировал на результат второго боя британца с украинцем Александром Усиком, передает NUR.KZ со ссылкой на The Mirror.

Реванш боксеров прошел в Саудовской Аравии. Усик одержал победу единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 116-112.

"Как Тайсон мог получить только четыре раунда? Это невозможно. Один судья не дал ему ни одного раунда, начиная с шестого. Как такое может быть? То же самое и с другим судьей. Он отдал ему один раунд из последних шести. Это безумие", — заявил Уоррен в интервью на ринге.

Также он ответил на вопрос о будущей карьере Фьюри.

"Это зависит от него. Очевидно, сейчас эмоции берут верх. Посмотрим. Но сейчас это просто нонсенс. Очень разочаровывающе. Мне казалось, что Тайсон контролировал ситуцию. Думаю, он хорошо боксировал. Но что есть, то есть", — сказал Уоррен.

Сам Фьюри быстро покинул ринг после объявления результатов. Только в подтрибунном помещении он кратко выразил свое мнение о результате реванша.

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