Фьюри прокомментировал свое будущее после поражения Усику в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о дальнейших планах после реванша с обладателем поясов WBO, WBA, WBC и IBO украинцем Александром Усиком, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Самый ожидаемый реванш года завершился победой Усика единогласным решением судей. Сразу после завершения поединка Фьюри заявил, что не согласен с решением. Также, на пресс-конференции после боя британец отметил, что пока не знает, когда вернется на профи-ринг.

«Что дальше? Собираюсь поехать домой и отпраздновать Рождество. Меня не было 12 недель…

Увидите ли вы меня снова? Может быть, да, а может быть, нет, кто знает. Поговорим об этом в следующем году», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Ранее, промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен раскритиковал судей реванша с украинским боксером.

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