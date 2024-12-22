Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Фьюри прокомментировал свое будущее после поражения Усику в реванше

Опубликовано:

Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо)
Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о дальнейших планах после реванша с обладателем поясов WBO, WBA, WBC и IBO украинцем Александром Усиком, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Самый ожидаемый реванш года завершился победой Усика единогласным решением судей. Сразу после завершения поединка Фьюри заявил, что не согласен с решением. Также, на пресс-конференции после боя британец отметил, что пока не знает, когда вернется на профи-ринг.

«Что дальше? Собираюсь поехать домой и отпраздновать Рождество. Меня не было 12 недель…
Увидите ли вы меня снова? Может быть, да, а может быть, нет, кто знает. Поговорим об этом в следующем году», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Ранее, промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен раскритиковал судей реванша с украинским боксером.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2203298-tayson-fyuri-prokommentiroval-svoe-budushchee-posle-porazheniya-aleksandru-usiku-v-revanshe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie