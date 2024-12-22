Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Усик победил Фьюри в реванше и остался чемпионом мира по боксу

Опубликовано:

Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо)
Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в их втором очном поединке и защитил титулы чемпиона мира по боксу, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в тяжелом весе (до 90,7 кг) возглавило турнир, который прошел в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. Поединок получился конкурентным и завершился единогласным решением судей. Все три арбитра признали Усика сильнейшим со счетом 116-112.

Таким образом, 37-летний украинец остался непобежденным. Он выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге (14 — нокаутами).

Усик сохранил титулы по версиям WBA, WBC, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе. Напомним, в мае он победил Фьюри раздельным решением и стал абсолютным чемпионом мира. После этого украинец освободил пояс IBF, которым теперь владеет британец Даниэль Дюбуа.

Фьюри потерпел второе поражение в карьере, он проигрывал только Усику. Также в активе 36-летнего британца 34 победы (24 — нокаутами) при одной ничьей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2203247-usik-pobedil-fyuri-v-revanshe-i-ostalsya-chempionom-mira-po-boksu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie