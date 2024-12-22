Усик победил Фьюри в реванше и остался чемпионом мира по боксу

Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в их втором очном поединке и защитил титулы чемпиона мира по боксу, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в тяжелом весе (до 90,7 кг) возглавило турнир, который прошел в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. Поединок получился конкурентным и завершился единогласным решением судей. Все три арбитра признали Усика сильнейшим со счетом 116-112.

Таким образом, 37-летний украинец остался непобежденным. Он выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге (14 — нокаутами).

Усик сохранил титулы по версиям WBA, WBC, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе. Напомним, в мае он победил Фьюри раздельным решением и стал абсолютным чемпионом мира. После этого украинец освободил пояс IBF, которым теперь владеет британец Даниэль Дюбуа.

Фьюри потерпел второе поражение в карьере, он проигрывал только Усику. Также в активе 36-летнего британца 34 победы (24 — нокаутами) при одной ничьей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.