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Зеленский о победе Усика в реванше с Фьюри: Украинцы своего не отдадут

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Александр Усик и Владимир Зеленский (слева направо)
Александр Усик и Владимир Зеленский (слева направо). Фото: Instagram @usykaa

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал результат реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, передает NUR.KZ.

Украинский боксер победил британца единогласным решением судей и защитил несколько поясов чемпиона мира в тяжелом весе. Их первый поединок в мае завершился в пользу украинца раздельным вердиктом рефери.

"Победа! Такая важная и нужная нам всем сейчас. Сохранив чемпионские пояса, Александр доказал: мы — украинцы, и своего не отдадим. И как бы трудно ни было — поборемся. Ринг, поле боя или дипломатическая арена — бьемся и своего не отдадим. С победой, казак! С победой, Украина! Слава Украине!" — написал Зеленский.

Напомним, политик связался с Усиком по видеозвонку перед его реваншем с Фьюри. А после победы боксер посвятил свой успех матерям Украины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2203260-zelenskiy-o-pobede-usika-v-revanshe-s-fyuri-ukraincy-svoego-ne-otdadut/

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