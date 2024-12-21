Зеленский созвонился с Усиком перед реваншем боксера с Фьюри

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram-аккаунте видео разговора с боксером Александром Усиком перед его следующим боем, передает NUR.KZ.

Глава государства и действующий чемпион мира в тяжелом весе созвонились по видеосвязи за несколько дней до реванша Усика и британца Тайсона Фьюри. Зеленский пожелал боксеру одержать победу для Украины.

"Будем тебя поддерживать. Каждая твоя победа дает настрой, заряжает украинцев. Мы все — большие поклонники твоих таланта, храбрости, смелости и успеха. Думаю, абсолютно все украинцы на твоей стороне", — сказал Зеленский.

Также он с юмором связал предстоящий поединок с военно-политическим партнерством между Украиной и Великобританией.

"Безусловно, Великобритания помогает Украине в борьбе против России, и мы уважаем наших партнеров. Когда будешь побеждать Фьюри, [делай это] несильно, чтобы они нам не запретили Storm Shadow (дальнобойные ракеты — прим. ред.)", — сказал Зеленский.

Усик поблагодарил президента и в ответ пожелал ему сил при международных переговорах с партнерами. "А если потребуется какая-то физическая сила, Владимир Александрович, я готов. Кидайте геолокацию, и мы будем там", — с улыбкой заключил боксер.

Напомним, реванш Усика и Фьюри пройдет в ночь на 22 декабря по казахстанскому времени. На взвешивании перед боем британец оказался тяжелее украинца на 25 килограммов.

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