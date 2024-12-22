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Усик посвятил вторую победу над Фьюри своей матери и матерям Украины

Опубликовано:

Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик посвятил победу в реванше с британцем Тайсоном Фьюри всем матерям Украины, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены встретились в главном поединке турнира в Саудовской Аравии. Усик одержал победу единогласным решением судей и защитил несколько чемпионских поясов.

Сразу после боя украинца спросили, согласен ли он с вердиктом арбитров.

"Я выиграл, и это хорошо. Я не судья, а спортсмен. Это (оценки рефери — прим. ред.) не мое дело. Спасибо богу!" — ответил Усик.

Также украинец тепло высказался о своей семье.

"Сегодня для меня очень счастливый день, потому что оба моих сына сегодня тоже выиграли соревнования — по дзюдо. Они получили оранжевый и зеленый пояса. Мой сын сказал мне: "Папа, ты следующий". Я ответил: "Окей, постараюсь".
Хочу посвятить эту победу своей маме Надежде Петровне, которая очень сильно за меня переживает, нервничает многие годы, и всем матерям Украины", — заявил Усик.

Кроме того, украинец уважительно высказался о Фьюри, которого победил дважды в нынешнем году. Их первый бой прошел в мае и также завершился решением судей, но раздельным.

"Он великий боец и соперник. И это прекрасные, выдающиеся 24 раунда в моей карьере", — отметил Усик.

Напомним, после второй победы над Фьюри украинец принял вызов британца Даниэля Дюбуа, который обратился к нему на ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2203254-usik-posvyatil-vtoruyu-pobedu-nad-fyuri-materyam-ukrainy/

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