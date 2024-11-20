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Стало известно об отстранение Майка Тайсона и Джейка Пола от бокса после совместного боя

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Майк Тайсон и Джейк Пол
Майк Тайсон и Джейк Пол. Фото: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Департамент лицензирования и регулирования штата Техас принял решение отстранить Майка Тайсона и Джейка Пола от бокса после очного боя, передает NUR.KZ со ссылкой на Xsport.UA.

В минувший уикенд легенда бокса Майк Тайсон и известный блогер Джейк Пол провели совместный бой, на котором победу одержал ютубер.

По решению департамента лицензирования каждый боец ​​должен провести вне ринга не менее семи дней. В связи с тем, что поединок продлился все восемь раундов, боксеры за каждую 2-х минутку проведенную на ринге получат по три дня на восстановление. В общей сумме оба бойца будут отдыхать 24 дня. 

Ранее, появилась информация о гонорарах в данном противостоянии, по которой легендарный американский боксер заработал меньше.

Также, легендарный американский супертяж Эвандер Холифилд предложил своему заклятому оппоненту Майку Тайсону провести совместный бой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2190105-stalo-izvestno-ob-otstranenie-mayka-taysona-i-dzheyka-pola-ot-boksa-posle-sovmestnogo-boya/

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