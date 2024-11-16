Майк Тайсон уступил Джейку Полу в первом профессиональном бою с 2005 года

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проиграл профессиональный поединок с блогером Джейком Полом, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир в Арлингтоне (штат Техас, США). Поединок был рассчитан на восемь раундов по две минуты и продлился всю дистанцию.

Соперники бились в перчатках весом 14 унций. За время схватки Пол нанес 78 точных ударов, Тайсон — 18. В итоге блогер, имевший явное преимущество, одержал победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73).

На профессиональном ринге 27-летний Пол выиграл 11 поединков (7 — нокаутами) при одном поражении. Тайсон потерпел седьмое поражение, на его счету осталось 50 побед (44 — нокаутами) и два боя без результата.

Для 58-летнего экс-чемпиона мира этот поединок стал первым профессиональным с 2005 года.

Напомним, перед очным боем Тайсон и Пол устроили потасовку на взвешивании. Блогер наступил оппоненту на ногу, на что прославленный боксер ответил пощечиной. Однако после поединка соперники проявили взаимное уважение и поблагодарили друг друга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.