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Майк Тайсон уступил Джейку Полу в первом профессиональном бою с 2005 года

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Боксеры Джейк Пол и Майк Тайсон (слева направо)
Джейк Пол и Майк Тайсон (слева направо). Фото: Netflix

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проиграл профессиональный поединок с блогером Джейком Полом, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир в Арлингтоне (штат Техас, США). Поединок был рассчитан на восемь раундов по две минуты и продлился всю дистанцию.

Соперники бились в перчатках весом 14 унций. За время схватки Пол нанес 78 точных ударов, Тайсон — 18. В итоге блогер, имевший явное преимущество, одержал победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73).

На профессиональном ринге 27-летний Пол выиграл 11 поединков (7 — нокаутами) при одном поражении. Тайсон потерпел седьмое поражение, на его счету осталось 50 побед (44 — нокаутами) и два боя без результата.

Для 58-летнего экс-чемпиона мира этот поединок стал первым профессиональным с 2005 года.

Напомним, перед очным боем Тайсон и Пол устроили потасовку на взвешивании. Блогер наступил оппоненту на ногу, на что прославленный боксер ответил пощечиной. Однако после поединка соперники проявили взаимное уважение и поблагодарили друг друга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2188284-mayk-tayson-ustupil-dzheyku-polu-v-pervom-professionalnom-boyu-s-2005-goda/

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