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62-летний американский боксер Эвандер Холифилд бросил вызов Майку Тайсону

Опубликовано:

Майк Тайсон и Эвандер Холифилд
Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. Фото: Michael Tullberg/Getty Image

Легендарный американский супертяж Эвандер Холифилд предложил своем заклятому оппоненту Майку Тайсону провести совместный бой, передает NUR.KZ.

Противостояние двух самых известных американских супертяжей Эвандера Холифилда и Майка Тайсона является одним из культовых в истории мирового бокса.

Первый бой прошел летом 1996 года, в котором победу одержал Холифилд. Реванш состоялся в следующем году. Этот поединок запомнился фанатам тем, что Тайсон откусил кусочек уха сопернику, проиграл дисквалификацией и надолго был отстранён от бокса. 

На своей странице в Instagram 62-летний Холифилд предложил 58-летнему Тайсону завершить культовую трилогию заключительным боем.

В комментариях к посту "Железный Майк" ответил: "Люблю тебя, бро, но трилогия - это наша дружба".

Напомним, в минувший уикенд Майк Тайсон впервые за 20 лет вернулся на профессиональный ринг против блогера Джейка Пола. В этом бою "Железный Майк" потерпел поражение от своего оппонента.

Ранее, появилась информация о гонорарах в данном противостоянии, по которой легендарный американский боксер заработал меньше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2189445-62-letniy-amerikanskiy-bokser-evander-holifild-brosil-vyzov-mayku-taysonu/

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