62-летний американский боксер Эвандер Холифилд бросил вызов Майку Тайсону

Легендарный американский супертяж Эвандер Холифилд предложил своем заклятому оппоненту Майку Тайсону провести совместный бой, передает NUR.KZ.

Противостояние двух самых известных американских супертяжей Эвандера Холифилда и Майка Тайсона является одним из культовых в истории мирового бокса.

Первый бой прошел летом 1996 года, в котором победу одержал Холифилд. Реванш состоялся в следующем году. Этот поединок запомнился фанатам тем, что Тайсон откусил кусочек уха сопернику, проиграл дисквалификацией и надолго был отстранён от бокса.

На своей странице в Instagram 62-летний Холифилд предложил 58-летнему Тайсону завершить культовую трилогию заключительным боем.

В комментариях к посту "Железный Майк" ответил: "Люблю тебя, бро, но трилогия - это наша дружба".

Напомним, в минувший уикенд Майк Тайсон впервые за 20 лет вернулся на профессиональный ринг против блогера Джейка Пола. В этом бою "Железный Майк" потерпел поражение от своего оппонента.

Ранее, появилась информация о гонорарах в данном противостоянии, по которой легендарный американский боксер заработал меньше.

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