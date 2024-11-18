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Майк Тайсон заработал меньше: стали известны суммы гонораров боя с Джейком Полом

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Майк Тайсон и Джейк Пол
Майк Тайсон и Джейк Пол. Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Появилась информация о гонорарах легендарного американского боксера Майка Тайсона в бою против блогера Джейка Пола, передает NUR.KZ со ссылкой на The Mirror US.

Как гласит источник, бывший абсолютный чемпион мира гарантированно заработал 20 миллионов долларов США (9 млрд 972 миллиона тенге). В то время как американский ютубер Джейк Пол забрал гонорар в два раза больше 40 миллионов долларов США (19 млрд 944 миллионов тенге).

Названные суммы являются гарантированными выплатами без учета дополнительных бонусов за платные просмотры на платформе Netflix.

Напомним, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проиграл профессиональный поединок с блогером Джейком Полом на турнире в Арлингтоне (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2188929-mayk-tayson-zarabotal-menshe-stali-izvestny-summy-gonorarov-boya-s-dzheykom-polom/

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