Бетербиев оказался тяжелее Бивола на взвешивании перед очным боем за "абсолют"

Профессиональные боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол прошли обязательную процедуру взвешивания перед поединком за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе, передает NUR.KZ.

На взвешивании российско-канадский боксер оказался тяжелее оппонента на 380 грамм. Его вес - 79,360 килограммов. Бивол же показала на весах 78,980 килограммов.

На кону поединка за звание абсолютного чемпиона будут стоять пояса Бетербиева WBC, WBO, IBF. Дмитрий поставит на кон титул WBA.

Также боксеры поборются за вакантный титул The Ring, еще победитель получит пояс Undisputed от шейхов Саудовской Аравии.

Ранее, спортсмены провели открытую тренировку, дуэль взглядов и пресс-конференцию перед боем. На совместном общении с журналистами Артур оставил послание своему оппоненту.

Бой Бивол - Бетербиев возглавит вечер бокса в Эр-Рияде в ночь с 12 на 13 октября.

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