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Бетербиев и Бивол провели дуэль взглядов перед боем за звание абсолютного чемпиона (видео)

Опубликовано:

Артур Бетербиев (слева) и Дмитрий Бивол
Артур Бетербиев (слева) и Дмитрий Бивол. Фото: Mark Robinson/Matchroom Boxing/Getty Images

Чемпион полутяжелого веса по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев встретился на заключительной "битве взглядов" перед совместным боем с обладателем титула WBA в этом же дивизионе Дмитрием Биволом, передает NUR.KZ.

Боксеры провели финальную дуэль взглядов перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, который пройдет в Эр-Рияде 12 октября.

Оба спортсмена держались сдержанно и холодно поприветствовали друг друга на совместной пресс-конференции и последующим стердауном.

В своем последнем поединке Бетербиев досрочно победил британца Каллума Смита, Бивол же одолел ливийского боксера Малика Зинада.

Ранее, оба боксера провели открытую тренировку в столице Саудовской Аравии. Теперь же Бетербиеву и Биволу предстоит пройти обязательную процедуру взвешивания, на которой им нужно уложиться в лимит полутяжелого веса (до 79,4 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2173015-beterbiev-i-bivol-proveli-duel-vzglyadov-pered-boem-za-zvanie-absolyutnogo-chempiona-video/

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