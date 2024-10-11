Бетербиев и Бивол провели дуэль взглядов перед боем за звание абсолютного чемпиона (видео)

Чемпион полутяжелого веса по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев встретился на заключительной "битве взглядов" перед совместным боем с обладателем титула WBA в этом же дивизионе Дмитрием Биволом, передает NUR.KZ.

Боксеры провели финальную дуэль взглядов перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, который пройдет в Эр-Рияде 12 октября.

Оба спортсмена держались сдержанно и холодно поприветствовали друг друга на совместной пресс-конференции и последующим стердауном.

В своем последнем поединке Бетербиев досрочно победил британца Каллума Смита, Бивол же одолел ливийского боксера Малика Зинада.

Ранее, оба боксера провели открытую тренировку в столице Саудовской Аравии. Теперь же Бетербиеву и Биволу предстоит пройти обязательную процедуру взвешивания, на которой им нужно уложиться в лимит полутяжелого веса (до 79,4 кг).

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