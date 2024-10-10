Бетербиев и Бивол провели открытую тренировку перед очным боем (видео)

Профессиональные боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели первое официальное мероприятие в рамках недели боя, передает NUR.KZ со ссылкой на Matchroom Boxing.

Спортсмены возглавят турнир в Эр-Рияде, который запланирован на 19 октября 2024 года. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

В преддверии поединка участники провели открытую тренировку в столице Саудовской Аравии. Бетербиев в числе прочего выполнил фирменные упражнения для кистей.

Бивол вышел на ринг следом и закрыл программу открытой тренировки.

Оба боксера выиграли все поединки в профессиональной карьере. Бетербиев победил во всех 20 боях нокаутами. Сейчас российско-канадский боксер владеет поясами IBF, WBO и WBC.

Бивол 12 из 23 одержал нокаутами. На данный момент россиянин является чемпионом мира по версии WBA.

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