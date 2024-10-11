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"Будь готов": Бетербиев оставил послание Биволу перед очным боем за "абсолют"

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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Фото: Mark Robinson/Matchroom Boxing/Getty Image

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла совместная пресс-конференция профессиональных боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева перед поединком за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе, передает NUR.KZ со ссылкой на Top Rank.

На пресс-конференции Дмитрию Биволу задали вопрос, о том нервничает ли он перед боем с Бетербиевым, у которого все бои в карьере завершались нокаутом.

"Я очень взволнован встретится в ринге с этим парнем. Он никогда не проигрывал и это еще больше добавляет зрелищности этому бою. Артур - великий чемпион. У него есть чемпионские пояса, которые я хочу забрать", - сказал россиянин.

Его оппонент отметил, что также ожидает хороший бой, ведь он планирует собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом.

"Мы очень много говорим. Завтра все решится. Будь готов (обращается к Биволу - прим.ред)", - заявил Бетербиев.

Боксеры также провели финальную дуэль взглядов перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, который пройдет в Эр-Рияде 12 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2173044-bud-gotov-beterbiev-ostavil-poslanie-bivolu-pered-ochnym-boem-za-absolyut/

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