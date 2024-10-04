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Алимханулы бросил вызов двум чемпионам мира после победы над Михайловичем

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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: No Limit Boxing

Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы назвал имена следующих желаемых соперников после очередной победы, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу спортсмен нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича в девятом раунде и защитил титулы IBF и WBO в среднем весе.

После поединка Алимханулы обратился к кубинско-американскому боксеру Эрисланди Ларе и доминиканцу Карлосу Адамесу — чемпионам в этой же категории по версиям WBA и WBC соответственно.

"У меня есть два титула, и двух титулов не хватает. Адамес или Лара, я готов в любое время! Присылайте мне контракт, и я подпишу его", — заявил Алимханулы в интервью на ринге.

Также казахстанец выразил уважение Михайловичу, несмотря на угрозы, полученные перед поединком. Кроме того, по завершении боя соперники обнялись и поблагодарили друг друга.

Ранее мы опубликовали видео нокаута в поединке Алимханулы и Михайловича.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2170026-alimhanuly-brosil-vyzov-dvum-chempionam-mira-posle-pobedy-nad-mihaylovichem/

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