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"Я тебя убью": Михайлович обрушился на Алимханулы с угрозами перед боем

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Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович
Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович. Фото: Top Rank

В Австралии прошла пресс-конференция перед очным боем чемпиона по версиям IBF и WBO, казахстанца Жанибека Алимханулы и новозеландца Андрея Михайловича, передает NUR.KZ.

Бой в средней весовой категории, на кону которого будут стоять чемпионские пояса Алимханулы, пройдет 4 октября в австралийском Сиднее.

Сегодня, 2 октября, соперники встретились на последней совместной пресс-конференции, на которой сделали громкие заявление в адрес друг друга.

"Я счастлив быть в Сиднее. Чувствую себя прекрасно, эта страна мой второй дом. Мы помним, как в Вегасе он [Алимханулы прим. ред.] облажался по полной. Это было непрофессионально. Вечер пятницы станет моей коронацией. Тогда в Вегасе он не смог сделать вес и подвел кучу народа. Тот вечер должен был стать моим триумфом, но это уже в прошлом. Пора двигаться вперед. Что я могу сказать ему? Я тебя убью послезавтра", — заявил Михайлович.

На такие громкие слова казахстанский боксер пообещал показать сопернику настоящий чемпионский бой.

"Послезавтра тебе будет очень сложно. Я покажу тебе, что значит драться с чемпионом. Прошлое осталось в прошлом, но в пятницу он будет искать пятый угол. В ринге я покажу ему, что это значит", — ответил Алимханулы.

Напомним, Алимханулы и Михайлович должны были провести бой 14 июля, но казахстанец был госпитализирован, когда потерял сознание во время весогонки. Поединок был отменен, и команда новозеландского боксера потребовала лишить Жанибека чемпионского пояса IBF из-за непрофессионализма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2168923-ya-tebya-ubyu-mihaylovich-obratilsya-k-alimhanuly-na-press-konferencii-pered-boem/

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