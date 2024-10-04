Жанибек Алимханулы нокаутировал Андрея Михайловича и защитил титулы чемпиона мира

Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы одержал досрочную победу над новозеландцем Андреем Михайловичем, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов в среднем весе (до 72,6 кг) возглавило турнир в австралийском Сиднее. Перед поединком организаторы перепутали гимн Казахстана и включили его старую версию.
Сам бой начался с явным преимуществом Алимханулы. В концовке второго раунда казахстанец нанес оппоненту значительный урон. С гонгом Михайлович упал на настил, рефери отсчитал ему нокдаун.
К середине 12-раундовой дистанции новозеландец начал показывать более конкурентный бокс, однако Алимханулы не дал ему перехватить инициативу. В конце девятой трехминутки после очередной атаки казахстанца Михайлович упал на канаты, а судья зафиксировал технический нокаут.
31-летний Алимханулы остался непобежденным и сохранил титулы IBF и WBO. На профессиональном ринге он выиграл все 16 боев (11 — нокаутами).
Михайлович потерпел первое поражение в карьере. В активе 26-летнего новозеландца осталась 21 победа (13 — нокаутами).
Напомним, Алимханулы и Михайлович должны были встретиться на ринге в июле, но бой сорвался из-за госпитализации казахстанца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2169966-zhanibek-alimhanuly-nokautiroval-andreya-mihaylovicha-i-zashchitil-tituly-chempiona-mira/
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