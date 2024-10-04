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Опубликовано видео нокаута в бою Алимханулы и Михайловича

Опубликовано:

Боксеры Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович (слева направо)
Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович (слева направо). Фото: No Limit Boxing

Промоутерская компания Top Rank разместила кадры последних секунд поединка между казахстанцем Жанибеком Алимханулы и новозеландцем Андреем Михайловичем, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило вечер бокса в австралийском Сиднее.

Бой, рассчитанный на 12 раундов, завершился в девятом. В конце этого отрезка после серии пропущенных ударов Михайлович упал на канаты, после чего рефери зафиксировал технический нокаут.

Ранее Алимханулы еще несколько раз потряс оппонента. В конце второго раунда судья отсчитывал новозеландцу нокдаун.

Казахстанец выиграл все 16 боев на профессиональном ринге, это его 11-я досрочная победа. Алимханулы защитил чемпионские титулы IBF и WBO в среднем весе.

Напомним, перед его поединком с Михайловичем произошел скандальный инцидент. Организаторы включили старую версию гимна Казахстана и не исправили ошибку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2170003-opublikovano-video-nokauta-v-boyu-alimhanuly-i-mihaylovicha/

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