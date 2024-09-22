Стали известны подробности возможного реванша между Джошуа и Дюбуа

Известный боксерский промоутер Эдди Хирн рассказал, когда состоится бой-реванш между его подопечным Энтони Джошуа и чемпионом IBF Дэниелем Дюбуа, передает NUR.KZ со ссылкой на издание Bad left hook.

Британский боксер Даниэль Дюбуа нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии IBF.

После боя Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, поделился подробностями о возможности проведения реванша между боксерами.

«Очень им горжусь, он никогда не сдавался, хотя ноги подводили его. Джошуа продолжал стараться. Когда ты находишься рядом с таким мощным панчером, все может произойти. Он никогда не прекращал попыток подняться, даже когда не мог этого сделать.

Даниэль Дюбуа заслуживает похвалы, он настоящий чемпион мира. Поздравляю его.

Уверен, что Энтони воспользуется пунктом реванша, это обязательно. Это будет опасное сражение, потому что уверенность Дюбуа в себе постоянно растет, но Энтони будет верить, что сможет победить», – заявил Хирн.

Ранее, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о супер-бое своего бывшего соперника Энтони Джошуа и обладателя пояса IBF Дэниеля Дюбуа.

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