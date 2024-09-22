Дюбуа нокаутировал Джошуа и защитил чемпионский пояс в тяжелом весе

Британский боксер Даниэль Дюбуа нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии IBF, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир, который прошел на лондонском стадионе "Уэмбли". Бой был рассчитан на 12 раундов, однако завершился досрочно.

Уже в конце стартового раунда Дюбуа впервые отправил Джошуа в нокдаун. В дальнейшем это повторилось в третьей и четвертой трехминутках.

В пятом раунде претендент пытался перехватить инициативу, но во время обмена ударами вновь пропустил и рухнул на канвас. Рефери начал отсчитывать нокдаун, однако Джошуа не смог подняться. В итоге был зафиксирован нокаут.

Для 34-летнего Джошуа это четвертое поражение в карьере (второе — досрочное). В его активе осталось 28 побед (25 — нокаутами).

Дюбуа выиграл 22-й поединок (21 — нокаутами). Также на его счету два досрочных поражения.

27-летний британец впервые защитил пояс IBF в тяжелом весе. Дюбуа был повышен из статуса временного чемпиона после того, как титул освободил украинец Александр Усик, который продолжает владеть поясами по другим престижным версиям.

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