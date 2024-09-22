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"Это опасно": Усик назвал причину поражения Джошуа в бою за титул IBF

Опубликовано:

Энтони Джошуа и Александр Усик
Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о поединке своего бывшего соперника Энтони Джошуа и обладателя пояса IBF Дэниеля Дюбуа, передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.info.

Британский боксер Даниэль Дюбуа нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии IBF.

"Я не шокирован, потому что это бокс. Сегодня Даниэль Дюбуа был лучше. Знаете, у Энтони есть одна проблема - он опасно уклоняется от ударов. Если ты хочешь уйти в сторону, то это нужно делать не так, потому что он делает это опасно, что мы и увидели.

Я не думаю о том, что они будут делать дальше. Я не знаю. Не знаю, что будет после того, как я второй раз выиграю у Тайсона Фьюри. Я хочу отдохнуть со своей семьей, со своими детьми. Я хочу отправиться в горы и покататься на лыжах", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2164395-eto-opasno-usik-nazval-prichinu-porazheniya-dzhoshua-v-boyu-za-titul-ibf/

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