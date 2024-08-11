Узбекистанец Баходир Джалолов победил обидчика казахстанца и стал двукратным олимпийским чемпионом

Обладатель золотой медали Игр-2020 в Токио Баходир Джалолов одержал победу в финальном поединке летней Олимпиады-2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Узбекистанский боксер стал двукратным олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 92 килограммов, одержав победу над испанцем Айюбом Гадфа единогласным решением судей.

Напомним, что оппонент Джалолова на старте турнира в столице Франции прошел бронзового призера ОИ-2020 из Казахстана Камшыбека Кункабаева.

В субботу сборная Узбекистана по боксу выиграла еще одно золото усилиями Абдумалика Халокова. Спортсмен в финале весовой категории до 57 килограммов единогласным решением судей победил кыргызстанца Мунарбека Сейитбека уулу, который принес своей стране первую олимпийскую медаль в этом виде спорта.

Отметим, что в этот же день чемпионом стал еще один узбекистанец. Борец вольного стиля Разамбек Жамалов оказался лучшим в весовой категории до 74 килограммов, победив в решающей схватке японца Даити Такатани.

Серебро сборной Узбекистана в субботу принесла таеквондистка Светлана Осипова, которая в финале весовой категории свыше 67 килограммов потерпела поражение от француженки Альтеи Лорен.

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