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Сборная Казахстана по фехтованию выиграла вторую встречу на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге на ОИ-2024
Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге на ОИ-2024. Фото: Турар Казангапов/НОК РК

Национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге одержала победу во второй встрече на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником в плей-офф за 5-8 места была команда Египта, которая являет действующим чемпионом Африканских игр. В составе этого коллектива выступил и бронзовый призер Олимпиады-2024 в индивидуальном турнире Мохамед Эльсайед.

Казахстанские шпажисты планомерно наращивали преимущество по ходу встречи. Они смогли выиграть семь дуэлей из девяти, а еще одну свести к ничьей. Итоговый счет второй встречи - 36:21.

Далее команде Казахстана в составе Руслана Курбанова, Вадима Шарлаимова, Эльмира Алимжанова и Ерлика Сертая предстоит побороться за итоговое пятое место со сборной Италии.

Напомним, в первой встречи отечественные шпажисты проиграли со счетом 30:45 команде Венгрии и упустили возможность выйти в полуфинал Олимпиады в Париже.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143864-sbornaya-kazahstana-po-fehtovaniyu-vyigrala-vtoruyu-vstrechu-na-olimpiade-2024/

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