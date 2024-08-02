Сборная Казахстана по фехтованию выиграла вторую встречу на Олимпиаде-2024

Национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге одержала победу во второй встрече на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником в плей-офф за 5-8 места была команда Египта, которая являет действующим чемпионом Африканских игр. В составе этого коллектива выступил и бронзовый призер Олимпиады-2024 в индивидуальном турнире Мохамед Эльсайед.

Казахстанские шпажисты планомерно наращивали преимущество по ходу встречи. Они смогли выиграть семь дуэлей из девяти, а еще одну свести к ничьей. Итоговый счет второй встречи - 36:21.

Далее команде Казахстана в составе Руслана Курбанова, Вадима Шарлаимова, Эльмира Алимжанова и Ерлика Сертая предстоит побороться за итоговое пятое место со сборной Италии.

Напомним, в первой встречи отечественные шпажисты проиграли со счетом 30:45 команде Венгрии и упустили возможность выйти в полуфинал Олимпиады в Париже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.