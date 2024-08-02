НОК Казахстана инициировал разбирательство в отношении судей по боксу на Олимпиаде-2024

Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан сообщил, что выразил сомнения относительно работы судей по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

На Играх в столице Франции несколько поединков казахстанских боксеров завершились раздельными решениями рефери. Результаты вызвали споры в социальных сетях и СМИ.

"НОК Казахстана выразил сомнения PBU (Paris Boxing Unit) относительно некоторых судей, работавших на боях казахстанских боксеров, и попросил обратить внимание на предмет предвзятости.

Организаторы боксерского турнира на Олимпийских играх приняли во внимание замечания и обещали разобраться в ситуации. В отношении отмеченных судей начато разбирательство", — заявили в НОК РК.

Однако данная процедура не повлияет на исходы боев. По регламенту результаты прошедших поединков не подлежат пересмотру. Однако судьи могут быть отстранены от работы при обнаружении ошибок с их стороны.

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