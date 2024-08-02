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Знаменитый теннисист Энди Маррей провел последний матч в карьере на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Британский теннисист Энди Маррей
Энди Маррей. Фото: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

Британский теннисист Энди Маррей завершил выступление на Олимпиаде-2024 в Париже, которое стало последним в его карьере, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен потерпел поражение в четвертьфинале мужского парного разряда вместе с Даниэлем Эвансом. Британцы на этой стадии встретились с американцами Тейлором Фритцем и Томми Полом, которые получили третий номер посева.

Дуэт из США одержал победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Соперники провели на грунтовом корте "Ролан Гаррос" 1 час 16 минут.

Матч стал последним в карьере для Маррея. В преддверии Олимпиады он заявил, что после нее уйдет из спорта. Британец снялся с одиночного разряда и в Париже выступал только в парном турнире.

Маррею 37 лет. Он выиграл три турнира Большого шлема и был первой ракеткой мира. Британец — единственный двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2143419-znamenityy-tennisist-endi-marrey-provel-posledniy-match-v-karere-na-olimpiade-2024/

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