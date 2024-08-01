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Без экипировки и с рукой в кармане: стрелок из Турции стал звездой мемов после Олимпиады (фото)

Опубликовано:

Юсуф Дикеч
Турецкий стрелок Юсуф Дикеч. Кадр из видео: t.me/bazabazon

В Сети бурно обсуждают выход турецкого стрелка на Олимпиаде. Юсуф Дикеч, держа руку в кармане и имея из экипировки только беруши, взял серебряную медаль, передает NUR.KZ.

Фото и видео со стрелком разошлись по Сети и мгновенно стали мемами. Паблики и пользователи восхищаются бесстрастностью и стилем мужчины, который "завоевал серебряную медаль "на расслабоне".

Действительно, складывается впечатление, что стрелок сильно не напрягался: стреляя, 51-летний Юсуф Дикеч даже не достал вторую руку из кармана.

В аккаунте Игр в соцсети Х опубликовали его фото с подписью "Звезды, о которых мы не знали, что они нам нужны" - и это повлекло за собой целую серию мемов в комментариях.

Даже Илон Маск не остался равнодушным к стилю Дикеча, опубликовав короткий одобрительный комментарий под его фото.

В русскоязычном пространстве стрелка тоже не оставили без внимания.

Telegram-канал Baza пишет, что Игры в Париже для спортсмена уже пятые.

"31 июля Юсуф выступал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в смешанных парах и завоевал сердца зрителей.

Во-первых, из экипировки у него были разве что беруши. Во-вторых, выступал он в своих обычных очках. В-третьих, он выступал в футболке, в которой спал (перечеркнуто - прим. ред.). В-четвёртых, выглядел Юсуф настолько на чиле, будто стреляет по пивным банкам с друзьями во дворе.

Спокойствие и опыт помогли турку — вместе с партнёршей Дикеч завоевал серебро, первую медаль в своей карьере. Надеемся, что не последнюю", - пишут авторы публикации.

Добавим, представительницы женской команды Казахстана по пулевой стрельбе Александра Ле и Арина Алтухова не смогли преодолеть квалификацию в очередной дисциплине на Олимпиаде-2024.

Ле в позиции с колена набрала 195 очков, лежа – 198, стоя – 194. Итоговый балл – 587. Таким образом, казахстанка заняла 10-е место в квалификации. Для попадания в финал ей не хватило двух очков.

Результат Алтуховой выглядит следующим образом: 195, 200, 191. Итоговый – 586. Атлетка расположилась на 13-м месте в зачете.

Таким образом, Арина Алтухова и Александра Ле, завоевавшая в дуэте с Исламом Сатпаевым бронзовую медаль Игр в смешанном парном разряде, завершили свои выступления на Олимпиаде в Париже.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143405-bez-ekipirovki-i-s-rukoy-v-karmane-strelok-iz-turcii-stal-zvezdoy-olimpiady-video/

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